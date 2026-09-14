Алексей Лень: из Реала в Басконию. Украинский центровой подписал двухлетний контракт

Алексей Лень присоединяется к Басконии на два года после игры за Реал.

Алексей Лень, украинский баскетболист, теперь является частью испанской команды Баскония, подтверждено на официальном сайте клуба. 33-летний игрок на позиции центрового заключил контракт на два года с командой.



В прошлом сезоне Лень играл за мадридский Реал. Он участвовал в 21 матче в испанской Лиге ACB, где в среднем набирал 7,1 очка, делал 3,6 подбора и 1,2 блок-шота. В Евролиге его средний показатель был 3 очка и 2 подбора в 23 матчах.



Лень присоединился к Реалу в октябре 2025 года. Однако, в апреле он получил травму левой стопы, что привело к раннему расторжению контракта в июле.



В предыдущем сезоне Баскония заняла третье место в регулярном чемпионате Испании и дошла до четвертьфинала плей-офф, где проиграла Ховентуту.



Стоит отметить, что ранее Лень выступал в НБА за такие команды как Финикс Санз, Атланта Хокс, Сакраменто Кингз, Торонто Рэпторс, Вашингтон Визардс и Лос-Анджелес Лейкерс.

Напомним, ранее звезда украинского баскетбола Иван Ткаченко подписывает контракт с Ригас Зелли.