Артем Степанов: Первый вызов в сборную Украины - заслуженный!

"Я заслужил свое место в команде", - говорит 19-летний футболист, отметив свою отличную форму и намерение поддерживать высокий уровень игры.

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Футболист Утрехта Артем Степанов поделился своими чувствами после того, как был впервые приглашен в национальную команду Украины для участия в Лиге наций.



19-летний нападающий признал, что ожидал приглашения в национальную команду.

Степанов в беседе с VoetbalPrimeur сказал:

Я смотрел оглашение состава сборной дома вместе с отцом. Конечно, мы обрадовались в тот момент, но я понимал, что должен быть в составе команды. Сейчас я набрал отличную форму и хочу продолжать в том же духе.

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