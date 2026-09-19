Артем Степанов: Первый вызов в сборную Украины - заслуженный!
"Я заслужил свое место в команде", - говорит 19-летний футболист, отметив свою отличную форму и намерение поддерживать высокий уровень игры.
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Футболист Утрехта Артем Степанов поделился своими чувствами после того, как был впервые приглашен в национальную команду Украины для участия в Лиге наций.
19-летний нападающий признал, что ожидал приглашения в национальную команду.
Степанов в беседе с VoetbalPrimeur сказал:
Я смотрел оглашение состава сборной дома вместе с отцом. Конечно, мы обрадовались в тот момент, но я понимал, что должен быть в составе команды. Сейчас я набрал отличную форму и хочу продолжать в том же духе.
Стоит отметить, что в этом сезоне Степанов забил пять мячей в пяти играх за Утрехт.
Ранее сообщалось, что украинская национальная команда потеряла двух игроков перед началом Лиги наций.
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