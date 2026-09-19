Уоррен уверен в проведении боя Фьюри против Джошуа: Тайсон готов драться где угодно

Уоррен подтверждает согласие обеих сторон на детали организации боя Фьюри против Джошуа.

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Менеджер экс-чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, Фрэнк Уоррен, выразил свое мнение о грядущем поединке против Энтони Джошуа, также бывшего обладателя титула в этой весовой категории.



Уоррен, который возглавляет Queensberry Promotions, подтвердил, что обе стороны пришли к соглашению по поводу деталей организации боя.

Уоррен в беседе с iFL TV сказал:

Когда Турки будет готов объявить об этом, он это сделает. Это их шоу, они платят огромные деньги за право его провести, поэтому и право объявления должно принадлежать им. Все это время меня неотступно преследовала мысль, что бой таки состоится. Я верил в это с самого начала и верю сейчас. Последние несколько недель мы очень много работали за кулисами, и все должно сложиться как надо. Ситуация складывалась довольно просто. Были определенные вопросы к контракту, были некоторые разногласия в договоренностях, но, насколько я понимаю, сейчас все это уже решено. Будем держать кулачки. Все усиленно работали над тем, чтобы этот бой состоялся. Если я промоутер и вкладываю свои деньги, то хочу провести шоу там, где получу наибольшую отдачу. Netflix вкладывает огромные деньги и, конечно, тоже хочет получить результат. Но главное, что все пошли на компромисс. Думаю, бой состоится. Тайсон этого хочет. Как он сам говорил, он готов драться где угодно.

Стоит отметить, что ранее было утверждено новое место для проведения боя Джошуа - Фьюри.