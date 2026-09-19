Ушел из жизни легендарный футболист Италии Сандро Маццола
Известный итальянский футболист, бывший игрок Интера и национальной команды Италии Сандро Маццола скончался на 83-м году жизни. Об этом сообщил его прежний клуб из Милана.
В заявлении клуба говорится:
Найдутся люди, вошедшие в историю. Но найдутся также и те, кто слился с историей Интера. Проделав путь от юниора "нерадзурри" до ставшего навсегда символом клуба, Сандро Маццола является олицетворением целого поколения: он неизменный победитель, его игра зачаровывала всех, с ним нельзя было не полюбить цвета клуба. Звезда усача сияла на поле и продолжает сиять до сих пор. И, как он часто сам говорил, у него было только одно-единственное желание: "Чтобы обо мне вспоминали как о хорошем человеке, который всегда борется до конца, даже когда это кажется невозможным". ФК Интернационале Милан приносит свои искренние соболезнования.
C’è chi entra nella storia. E poi c’è chi diventa la storia stessa dell’Inter. Da ragazzo nerazzurro a simbolo eterno, Sandro Mazzola ha attraversato generazioni, vincendo, emozionando e tramandando l’amore per questi colori. Brillava in campo, brilla anche ora, la stella del baffo. Che, come spesso ha raccontato, aveva un solo, ultimo, desiderio: “Essere ricordato come un bravo uomo, che se la gioca sempre, anche quando sembra impossibile” Il cordoglio di FC Internazionale Milano: https://t.co/n4c4gO8DYg— Inter ⭐⭐ (@Inter) September 18, 2026
Итальянская федерация футбола указала, что память о Сандро Маццоле будет почтена минутой молчания перед началом матча Рома - Интер и всех матчей Серии А в ближайшие выходные.
Сандро Маццола родился в Турине в 1942 году. Его отец Валентино Маццола был известным капитаном Торино и национальной команды Италии, погиб в авиакатастрофе в 1949 году.
Маццола провел всю свою карьеру в Интере, дебютировав в 18 лет и играя с 1961 по 1977 год. Всего он провел 565 матчей и забил 158 голов за "нерадзурри".
С Интером он четыре раза становился чемпионом Италии (1962/63, 1964/65, 1965/66, 1970/71) и дважды выигрывал Кубок европейских чемпионов (1963/64, 1964/65). В финале главного еврокубкового турнира 1964 года против Реала (3:1) он забил два гола.
В составе национальной команды Италии Маццола стал победителем чемпионата Европы в 1968 году и вице-чемпионом мира в 1970 году. За "Скуадру Адзурру" он провел 70 матчей и забил 22 гола.
После завершения игровой карьеры Маццола работал спортивным директором Интера и Торино.
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