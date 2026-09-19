Ушел из жизни легендарный футболист Италии Сандро Маццола

Известный итальянский футболист, бывший игрок Интера и национальной команды Италии Сандро Маццола скончался на 83-м году жизни. Об этом сообщил его прежний клуб из Милана.

В заявлении клуба говорится:

Найдутся люди, вошедшие в историю. Но найдутся также и те, кто слился с историей Интера. Проделав путь от юниора "нерадзурри" до ставшего навсегда символом клуба, Сандро Маццола является олицетворением целого поколения: он неизменный победитель, его игра зачаровывала всех, с ним нельзя было не полюбить цвета клуба. Звезда усача сияла на поле и продолжает сиять до сих пор. И, как он часто сам говорил, у него было только одно-единственное желание: "Чтобы обо мне вспоминали как о хорошем человеке, который всегда борется до конца, даже когда это кажется невозможным". ФК Интернационале Милан приносит свои искренние соболезнования.