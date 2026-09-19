Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

Ушел из жизни легендарный футболист Италии Сандро Маццола

Интер оплакивает утрату Сандро Маццолы, великого футболиста и символа клуба, который объединил поколения своей игрой и любовью к команде.
Ушел из жизни легендарный футболист Италии Сандро Маццола
Сандро Маццола / inter.it

Известный итальянский футболист, бывший игрок Интера и национальной команды Италии Сандро Маццола скончался на 83-м году жизни. Об этом сообщил его прежний клуб из Милана.

В заявлении клуба говорится:

Найдутся люди, вошедшие в историю. Но найдутся также и те, кто слился с историей Интера. Проделав путь от юниора "нерадзурри" до ставшего навсегда символом клуба, Сандро Маццола является олицетворением целого поколения: он неизменный победитель, его игра зачаровывала всех, с ним нельзя было не полюбить цвета клуба. Звезда усача сияла на поле и продолжает сиять до сих пор. И, как он часто сам говорил, у него было только одно-единственное желание: "Чтобы обо мне вспоминали как о хорошем человеке, который всегда борется до конца, даже когда это кажется невозможным". ФК Интернационале Милан приносит свои искренние соболезнования.



Итальянская федерация футбола указала, что память о Сандро Маццоле будет почтена минутой молчания перед началом матча Рома - Интер и всех матчей Серии А в ближайшие выходные.

Сандро Маццола родился в Турине в 1942 году. Его отец Валентино Маццола был известным капитаном Торино и национальной команды Италии, погиб в авиакатастрофе в 1949 году.

Маццола провел всю свою карьеру в Интере, дебютировав в 18 лет и играя с 1961 по 1977 год. Всего он провел 565 матчей и забил 158 голов за "нерадзурри".

С Интером он четыре раза становился чемпионом Италии (1962/63, 1964/65, 1965/66, 1970/71) и дважды выигрывал Кубок европейских чемпионов (1963/64, 1964/65). В финале главного еврокубкового турнира 1964 года против Реала (3:1) он забил два гола.

В составе национальной команды Италии Маццола стал победителем чемпионата Европы в 1968 году и вице-чемпионом мира в 1970 году. За "Скуадру Адзурру" он провел 70 матчей и забил 22 гола.

После завершения игровой карьеры Маццола работал спортивным директором Интера и Торино.

Ранее стало известно о смерти легендарного капитана Милана Франко Барези.

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри sport.bigmir.net

Мы в социальных сетях
СПОРТ bigmir)net
ТОП-новости