Джошуа против Фьюри: боксерский поединок года намечен на 11 декабря в Кардиффе

"Поединок Джошуа и Фьюри может состояться 11 декабря на арене Principality Stadium в Кардиффе, Уэльс", - сообщает Рафаэль.

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Известный спортивный журналист и инсайдер Дэн Рафаэль поделился свежей информацией о предстоящем боксерском поединке между экс-чемпионами в супертяжелом весе Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри.



Рафаэль, который славится своими аналитическими обзорами боксерских событий, подтвердил, что наиболее вероятное место проведения боя - это арена Principality Stadium, находящаяся в столице Уэльса, Кардиффе.



Он также указал, что предусмотрена дата боя - 11 декабря.

Рафаэль в социальной сети X написал:

По информации источника, непосредственно вовлеченного в процесс, бой Джошуа и Фьюри, в случае непременного согласования всех деталей, состоится 11 декабря в Кардиффе. Еще потребуется некоторое время для прохождения всех бюрократических процедур, необходимых для получения требуемых разрешений. Ранее в процессе обсуждения также рассматривались даты 28 ноября и 4 декабря.

Ранее стало известно, что промоутер Джошуа отверг идею о проведении боя с Фьюри на территории США.