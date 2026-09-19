Ярмолюк отметил сотый матч в АПЛ личным рекордом и победой Брентфорда над Челси

Ярмолюк отметил свой сотый матч в АПЛ, проведя на поле рекордные 69 минут этого сезона.

Украинский футболист Егор Ярмолюк вышел в стартовом составе хозяев и провел на поле 69 минут.



Этот матч стал знаковым для Ярмолюка, так как он отыграл свой сотый матч в АПЛ. На момент этого исторического матча на счету Ярмолюка был один гол и три результативные передачи в чемпионате.



В первом тайме ни одна из команд не смогла открыть счет. Однако после перерыва Брентфорд активизировал атаку. На 61-й минуте Джейдон Энтони забил первый гол, реализовав стандарт после передачи от Янника Шустера.



Через восемь минут после этого Ярмолюк был заменен на Мамаду Сангаре. В итоге Ярмолюк провел на поле 69 минут, что стало его личным рекордом по продолжительности игры в АПЛ в этом сезоне.



На 83-й минуте Игор Тьяго увеличил преимущество хозяев. Фабиу Карвалью установил окончательный счет в добавленное время - 3:0 на 90+5-й минуте.



Эта победа позволила Брентфорду набрать 9 очков после пяти туров и занять третье место в турнирной таблице на момент окончания матча.



Что касается Челси, то это было их первое поражение в чемпионате после четырех туров. До этого лондонская команда набрала семь очков.