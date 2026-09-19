Ярмолюк вступает в элитный клуб: третий украинец со 100 матчами в Премьер-лиге

Ярмолюк стал третьим украинцем, проведшим 100 матчей в Премьер-лиге, помогая Брентфорду одержать победу над Челси.

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Футболист Егор Ярмолюк, выступающий за Брентфорд, стал третьим украинцем, который провел 100 игр в английской Премьер-лиге.



В 22 года Ярмолюк принял участие в пятом туре английского футбольного чемпионата против команды Челси. Украинец вышел на поле в основном составе и был заменен на 69-й минуте игры.



Только двое других украинских футболистов сыграли больше игр в Премьер-лиге, чем Ярмолюк. Александр Зинченко провел 150 матчей за Манчестер Сити, Арсенал и Ноттингем Форест, а Виталий Миколенко - 147 матчей за Эвертон.



За 100 игр в Премьер-лиге Ярмолюк забил один мяч и сделал три голевые передачи.



В своем юбилейном матче Ярмолюк помог своей команде Брентфорд победить Челси.