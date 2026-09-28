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Украина против Грузии: желтое против черного в Лиге наций 2026/27

Украина и Грузия определили цвета формы для предстоящего матча Лиги наций.
Украина против Грузии: желтое против черного в Лиге наций 2026/27
Украина сыграет в гостях с Грузией / Getty Images

В понедельник, 28 сентября, состоится встреча между национальными командами Украины и Грузии в рамках второго тура Лиги наций 2026/27 на выезде.

На предматчевой встрече были определены цвета спортивной формы, в которой команды выйдут на поле.

Как сообщает пресс-служба УАФ, украинская команда будет выступать в желтой форме, а вратарь - в оранжевой. Грузинская команда предпочла черную форму, а их вратарь будет одет в голубую.



Матч Грузия - Украина пройдет на стадионе Динамо-Арена имени Бориса Пайчадзе в Тбилиси и начнется в 19:00 по киевскому времени.

Стоит отметить, что перед предстоящей игрой с Украиной грузинская сборная назначила нового главного тренера.

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