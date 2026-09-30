Олийникова уступает Ю Юань на турнире в Пекине: Украина теряет представительницу

Олийникова уступила Ю Юань на турнире в Пекине, завершив участие в первом раунде.

Украинская теннисистка Александра Олийникова стала четвертой представительницей Украины на хардовом турнире в Пекине. Ее соперницей была Ю Юань из Китая, которая была приглашена на турнир в качестве специального гостя.



Олийникова, которая занимает 135-ю строчку в мировом рейтинге, не смогла одержать победу. В первом сете она трижды проиграла геймы на своей подаче, уступив со счетом 2:6.



Во втором сете Олийникова сделала два брейка, но также три раза уступила в геймах на своей подаче. В итоге, второй сет также был проигран.



Пекин, первый раунд

Александра Олийникова (Украина) - Ю Юань (Китай) 2:6, 3:6



Общая продолжительность матча составила полтора часа. Олийникова стала второй украинкой, которая завершила участие в турнире, следуя за Ангелиной Калининой. В то время как Даяна Ястремская и Дарья Снигур успешно преодолели первый раунд и продвинулись во второй.