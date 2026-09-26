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Вилли Саньоль уходит, Рамаз Сванадзе возглавляет: грузинская футбольная революция

Рамаз Сванадзе, бывший тренер молодежной сборной Грузии U-21, заменит Саньоля на посту главного тренера.
Вилли Саньоль уходит, Рамаз Сванадзе возглавляет: грузинская футбольная революция
Вилли Саньоль / Getty Images

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Наставник грузинской национальной футбольной команды Вилли Саньоль покинул свой пост из-за неудачного старта в Лиге наций.

Грузинская футбольная федерация на своем официальном веб-сайте сообщила о прекращении сотрудничества с 49-летним французским специалистом.

Новым тренером национальной команды стал Рамаз Сванадзе, ранее возглавлявший молодежную сборную Грузии U-21. Этот 45-летний специалист подписал контракт до конца 2028 года.

Саньоль находился во главе грузинской команды с февраля 2021 года. За этот период команда сыграла 57 матчей. Под его руководством грузинская команда впервые в своей истории пробилась в финал Евро-2024, успешно прошла групповой этап и добралась до 1/8 финала.

Стоит отметить, что в первом туре Лиги наций грузинская команда проиграла на своем поле Северной Ирландии (0:1). Следующий матч в турнире грузины проведут против Украины 28 сентября.

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