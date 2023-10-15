Лунин: Реал - моя мечта, но хочется играть

Футболист прокомментировал свое положение в клубе.

Андрей Лунин, вратарь Реала, поделился своими мыслями о своем статусе в команде.



"В конце прошлого сезона я рассматривал возможность ухода. Это естественное желание, когда ты не получаешь игровое время. Но Реал всегда был моей мечтой с детства, и я не хотел бы покидать клуб. Однако, мне хочется играть, я тренируюсь для этого. Я хочу испытывать эмоции от игры. Пока что я сосредоточен на тренировках.



Были предложения от других клубов, но я не вступал в переговоры, ничего серьезного не было", - сказал он.



"Я выполняю свои обязанности, и в конечном итоге решение принимает Анчелотти. Мы с Кепой соперничаем, выполняем одинаковую работу, посмотрим, сезон длинный. Мы конкурируем, но только на поле, вне поля у нас отличные отношения. Он новый игрок, как и я несколько лет назад. Мы должны действовать как команда", - отметил Лунин в беседе с Madrid Xtra.



Напомним, что в текущем сезоне украинский голкипер провел всего два матча в рамках Ла Лиги.