Анчелотти высказался о переходе Месси в Интер Майами

Итальянец поддержал развитие американского футбола.

Главный тренер Реала Карло Анчелотти поделился мнением о переходе звездных игроков в МЛС.

"Присутствие Месси, Бускетса и Альбы придаст дополнительную ценность футболу в Соединенных Штатах. Они были и остаются великими игроками, которые могут привнести высокое качество в игру своей команды. Футбольные болельщики имеют право увидеть этих игроков, потому что они ознаменовали собой эпоху в европейском футболе.

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В целом, футбол в Соединенных Штатах конкурирует с другими видами спорта, и ему трудно попасть на первые полосы газеты. Американский футбол, баскетбол и бейсбол там играют важную роль", – сказал итальянец в интервью Marca.

Напомним, летом Интер Майами подписал Лионеля Месси, Серхио Бускетса и Жорди Альбу. Также клуб рассматривает возможность усиления Серхио Рамосом и Луисом Суаресом.

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