ЛНЗ одерживает победу над Оболонью со счетом 3:1 в шестом туре украинской Премьер-лиги.

В шестом туре украинской Премьер-лиги футбольный клуб ЛНЗ одолел киевскую Оболонь, завершив встречу со счетом 3:1. Игра прошла 12 сентября на стадионе в Черкассах.



Первый гол был забит на десятой минуте матча бразильцем Таллесом Бренером, который успешно исполнил пенальти. Через две минуты ЛНЗ увеличил свое преимущество благодаря голу Папе Ндиага Яде из Сенегала, который впервые вышел на поле в стартовом составе черкасского клуба.



На 45+1 минуте албанский нападающий Теди Цара забил третий гол, и команды ушли на перерыв при счете 3:0.



Во втором тайме Оболонь попыталась уменьшить отставание, и на 67-й минуте вышедший на замену в первом тайме Андрей Маткевич забил гол. Этот гол прервал долгую серию киевлян без забитых мячей, которая продолжалась более 600 минут с начала сезона. Однако Оболони не удалось изменить исход матча.



Это уже второе поражение Оболони в чемпионате, предыдущее было от Харькова со счетом 0:5. До этого матча команда провела пять матчей без побед (три ничьих и два поражения), а также была исключена из Кубка Украины после поражения Карпатам со счетом 0:2.



С другой стороны, ЛНЗ перед этим матчем одержал победу над Черноморцем (2:0) и сыграл вничью с Динамо из Киева, что позволило команде подняться в турнирной таблице.



ЛНЗ - Оболонь - 3:1



Голы: Таллес, 10 (пен.) - 1:0; Ндиага, 12 - 2:0; Цара, 45+1 - 3:0; Маткевич, 67 - 3:1.



В завершение, стоит упомянуть, что полузащитник Кривбасса Бар Лин вернулся к тренировкам в общей группе после повторного получения травмы.