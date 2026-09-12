Кабаев: С Луческу не сложилось общение, думал о завершении карьеры

Кабаев открыто говорит о трудностях в общении с тренером Луческу и о том, как это почти привело к завершению его футбольной карьеры.

Футболист Кабаев вспомнил период своей карьеры под руководством румынского тренера Луческу, отметив, что у них не сложилось общение.

Кабаев в интервью для YouTube-канала Дениса Бойко рассказал:

С Луческу у меня не было диалога, и все. Он говорил: "Кабаев, ты не можешь, ты этого не делай". Я к такому не привык. Я такой человек, что очень близко все по сердцу воспринимаю.

Кабаев признался, что из-за трудностей в начале сотрудничества с Луческу он обратился за помощью к психологу. Он был настолько расстроен, что даже рассматривал вариант завершения своей футбольной карьеры.Кабаев также объяснил, почему ему было сложно выполнять требования Луческу. В Заре Луганск ему предоставлялось больше свободы на поле, в то время как в Динамо тренер определил для него конкретную роль.

Кабаев вспомнил:

То, что он от меня требовал… Простите, но я не Кварацхелия. Я понимал, что мне это будет тяжело сделать. Я играл в Заре как свободный художник - на позиции нападающего/десятки, а тут прихожу, мне говорят: “Ты играешь левого вингера, только так, и все".

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