Трансфер Камары в Челси: близкая сделка, которая не состоялась
22-летний футболист Камара был близок к переходу в Челси. Лондонская команда согласовала трансфер сенегальского полузащитника из Монако за сумму примерно в 47,1 млн фунтов, и футболист уже прошел медицинскую проверку. Однако в конечном итоге сделка не была осуществлена.
Это было связано с возможным переходом форварда Монако Фоларина Балогана в Эвертон. Когда трансфер форварда стал неопределенным, монегаски согласились отпустить Камару. Но когда ситуация с Балоганом изменилась, клуб решил сохранить обоих игроков.
Камара сам признал, что больше не обеспокоен несостоявшимся переходом.
Камара заявил:
Была возможность уйти, я мог это сделать, но в последний момент все круто изменилось. Такой он, футбол. Но я не стал зацикливаться на этом и сосредоточился на проведении сезона.
Сенегалец также отметил, что в будущем у него могут быть новые возможности. Камара продолжает выступать за Монако, который успешно начал новый сезон Лиги 1.
Напомним, что главный тренер Тоттенхэма Роберто Де Дзерби прокомментировал травму Михаила Мудрика.