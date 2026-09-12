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Трансфер Камары в Челси: близкая сделка, которая не состоялась

Сделка по трансферу Камары в Челси не состоялась из-за неопределенности с переходом Балогана в Эвертон.
Трансфер Камары в Челси: близкая сделка, которая не состоялась
Ламин Камара / Getty Images

22-летний футболист Камара был близок к переходу в Челси. Лондонская команда согласовала трансфер сенегальского полузащитника из Монако за сумму примерно в 47,1 млн фунтов, и футболист уже прошел медицинскую проверку. Однако в конечном итоге сделка не была осуществлена.

Это было связано с возможным переходом форварда Монако Фоларина Балогана в Эвертон. Когда трансфер форварда стал неопределенным, монегаски согласились отпустить Камару. Но когда ситуация с Балоганом изменилась, клуб решил сохранить обоих игроков.

Камара сам признал, что больше не обеспокоен несостоявшимся переходом.

Камара заявил:

Была возможность уйти, я мог это сделать, но в последний момент все круто изменилось. Такой он, футбол. Но я не стал зацикливаться на этом и сосредоточился на проведении сезона.



Сенегалец также отметил, что в будущем у него могут быть новые возможности. Камара продолжает выступать за Монако, который успешно начал новый сезон Лиги 1.

Напомним, что главный тренер Тоттенхэма Роберто Де Дзерби прокомментировал травму Михаила Мудрика.

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