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Четверка из Шахтера в юношеской сборной Бразилии: подготовка к матчам в Испании

Шахтер представлен четырьмя игроками в молодежной сборной Бразилии для товарищеских матчей в Испании.
Четверка из Шахтера в юношеской сборной Бразилии: подготовка к матчам в Испании
Изаке / Getty Images

Наставник молодежной команды Бразилии U-20 Паулу Виктор объявил о приглашении 26 футболистов для участия в серии товарищеских матчей в Испании. Среди вызванных находятся четверо игроков из донецкого Шахтера: Габриэл Карвальо, Изаке, Бруниньо и Лука Мейреллиш.

Шахтер выделяется как клуб с наибольшим количеством игроков в юношеской сборной Бразилии. Палмейрас и Сан-Паулу представлены тремя игроками.

Базой для тренировок сборной Бразилии станет Сан-Педро-дель-Пинатар в Мурсии, Испания. В рамках подготовки планируется провести три товарищеских матча:

28 сентября против Дании;
1 октября против США;
4 октября против Мексики.



Местом проведения всех матчей станет Pinatar Arena. Эти встречи являются частью подготовки бразильской команды к Южноамериканскому чемпионату U-20, который пройдет в январе 2027 года.

Стоит отметить, что один из голов Бруно Кайседо стал одним из самых необычных в текущем сезоне: мяч пересек линию ворот после удара с пенальти, не задев сетку.

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