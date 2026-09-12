Четверка из Шахтера в юношеской сборной Бразилии: подготовка к матчам в Испании
Наставник молодежной команды Бразилии U-20 Паулу Виктор объявил о приглашении 26 футболистов для участия в серии товарищеских матчей в Испании. Среди вызванных находятся четверо игроков из донецкого Шахтера: Габриэл Карвальо, Изаке, Бруниньо и Лука Мейреллиш.
Шахтер выделяется как клуб с наибольшим количеством игроков в юношеской сборной Бразилии. Палмейрас и Сан-Паулу представлены тремя игроками.
Базой для тренировок сборной Бразилии станет Сан-Педро-дель-Пинатар в Мурсии, Испания. В рамках подготовки планируется провести три товарищеских матча:
28 сентября против Дании;
1 октября против США;
4 октября против Мексики.
Местом проведения всех матчей станет Pinatar Arena. Эти встречи являются частью подготовки бразильской команды к Южноамериканскому чемпионату U-20, который пройдет в январе 2027 года.
Стоит отметить, что один из голов Бруно Кайседо стал одним из самых необычных в текущем сезоне: мяч пересек линию ворот после удара с пенальти, не задев сетку.