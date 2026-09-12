22-летний израильский футболист возвращается в игру после травмы: участие в следующем матче Кривбасса под вопросом
Лин возобновил тренировки после травмы, но его участие в следующем матче Кривбасса остается под вопросом.
Согласно информации от ТаТоТаке, молодой 22-летний футболист из Израиля продолжает свою спортивную деятельность в футбольном клубе Кривбасс Кривой Рог.
После получения повторной травмы в июле во время контрольного матча с командой Левый Берег Лин возобновил тренировки.
Тем не менее, несмотря на его возвращение на тренировочное поле, участие футболиста в следующей игре Кривбасса пока не подтверждено.
В последний раз Лин участвовал в официальном матче 23 мая, когда его команда встречалась с Александрией.
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись: