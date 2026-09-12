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22-летний израильский футболист возвращается в игру после травмы: участие в следующем матче Кривбасса под вопросом

Лин возобновил тренировки после травмы, но его участие в следующем матче Кривбасса остается под вопросом.
22-летний израильский футболист возвращается в игру после травмы: участие в следующем матче Кривбасса под вопросом
Бар Лин / Пресс-служба

Согласно информации от ТаТоТаке, молодой 22-летний футболист из Израиля продолжает свою спортивную деятельность в футбольном клубе Кривбасс Кривой Рог.

После получения повторной травмы в июле во время контрольного матча с командой Левый Берег Лин возобновил тренировки.

Тем не менее, несмотря на его возвращение на тренировочное поле, участие футболиста в следующей игре Кривбасса пока не подтверждено.

В последний раз Лин участвовал в официальном матче 23 мая, когда его команда встречалась с Александрией.

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