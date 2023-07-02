Экс-игрок Шахтера присоеднится к Тоттенхэму

Манор Соломон уже согласовал личный контракт.

Манор Соломон достиг устного соглашения с лондонским Тоттенхэмом, пишет Фабрицио Романо.

Напомним, что ранее ФИФА разрешила израильтянину разорвать договор с донецким Шахтером в одностороннем порядке.

Это значит, что Манор может присоединится к "шпорам" как свободный агент. Медобследование запланировано на следующую неделю.

В прошлом сезоне Соломон играл за Фулхэм по арендному соглашению, в 14 поединкам забил лишь четыре мяча.

Ранее, напомним, "шпоры" продали своего хавбека в Лестер.