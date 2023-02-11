Интер оценил Дюмфриса в 50 млн евро

Защитник летом, скорее всего, отправится в Британию.

С большой вероятностью этим летом Дензел Дюмфрис продолжит карьеру на Туманном Альбионе, пишет La Gazetta dello Sport.

Сейчас агент игрока ведет переговоры с Манчестер Юнайтед и Челси, однако с Интером пока никто из них не контактировал.

Однако издание подчеркивает, что среди "нерадзурри" нет неприкасаемых игроков. Руководство готово продать любого, если их устроит цена.

Таким образом, любой из английских клубов может предложит за Дюмфриса 50 млн евро, именно в такую сумму его оценивают в клубу.

Более того, Интер уже точно знает, куда реинвестирует эти деньги - на прицеле у итальянцев защитник Баварии Нуссаир Мазрауи.