Гусар готов к дебюту в профессиональном боксе, не отказываясь от кикбоксинга

Гусар, уже имеющий разрешение на бокс, планирует участвовать в своих первых профессиональных боях в 2026 году, не отказываясь от кикбоксинга.

Гусар уже обладает необходимым разрешением и намерен принять участие в своих первых официальных профессиональных поединках в 2026 году. Вместе с тем он не собирается полностью отказываться от кикбоксинга в ближайшее время.

В беседе с Спорт 24 Гусар рассказал:

В будущем да, а пока я буду выступать и в кикбоксинге, и в боксе. Мне ничто не мешает.

Спортсмен подчеркнул, что решение заняться боксом было обусловлено большими карьерными возможностями. Гусар уже показал выдающиеся результаты в кикбоксинге, став обладателем Кубков мира и Европы, а также чемпионатов Европы. Теперь он стремится применить свои навыки и опыт на профессиональном боксерском ринге.

Украинский атлет отметил:

В этом году, я думаю, все состоится, дай Бог.

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись: bigmir)net в facebook