Гусар готов к дебюту в профессиональном боксе, не отказываясь от кикбоксинга
Гусар, уже имеющий разрешение на бокс, планирует участвовать в своих первых профессиональных боях в 2026 году, не отказываясь от кикбоксинга.
Гусар уже обладает необходимым разрешением и намерен принять участие в своих первых официальных профессиональных поединках в 2026 году. Вместе с тем он не собирается полностью отказываться от кикбоксинга в ближайшее время.
В беседе с Спорт 24 Гусар рассказал:
В будущем да, а пока я буду выступать и в кикбоксинге, и в боксе. Мне ничто не мешает.
Спортсмен подчеркнул, что решение заняться боксом было обусловлено большими карьерными возможностями. Гусар уже показал выдающиеся результаты в кикбоксинге, став обладателем Кубков мира и Европы, а также чемпионатов Европы. Теперь он стремится применить свои навыки и опыт на профессиональном боксерском ринге.
Украинский атлет отметил:
В этом году, я думаю, все состоится, дай Бог.
Параллельно, долгосрочной целью Гусара является завоевание мирового титула в боксе. Он также рассматривает возможность участия в Олимпийских играх 2032 года и считает, что к этому времени его основной деятельностью станет бокс.
Напомним, Кроуфорд недавно дал понять о возможном возвращении в профессиональный спорт.
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