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Теренс Кроуфорд намекает на возвращение в бокс: Эннис - следующий соперник?

Кроуфорд может возобновить карьеру для боя с Эннисом, обладателем титулов WBO и WBA.
Теренс Кроуфорд намекает на возвращение в бокс: Эннис - следующий соперник?
Теренс Кроуфорд / Getty Images

Теренс Кроуфорд, экс-чемпион мира по боксу в трех весовых дивизионах, подал явные намеки на возможное возвращение в боксерский ринг.

Американский боксер Кроуфорд выразил готовность обдумать возможность возобновления своей спортивной карьеры для проведения боя против Джарона Энниса, нынешнего обладателя титулов WBO и WBA в первом среднем весе.

Кроуфорд обратился к Эннису через социальные медиа, заявив о своих планах. "Хочу кое-что проверить! Вы все так сильно хотите, чтобы я вернулся и снова дрался, не правда ли? Джарон Эннис, ты бы согласился драться со мной следующим, если бы я возобновил карьеру?" - написал Кроуфорд в социальной сети Х.

Стоит отметить, что Кроуфорд объявил о завершении своей карьеры в декабре прошлого года. Его последний бой прошел в сентябре, где он победил Сауля Альвареса и стал абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе.

Ранее сообщалось, что Агит Кабайел готовит первую защиту титула WBC: бой ожидается в ноябре.

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