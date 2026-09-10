Реал Мадрид продлевает контракт с турецким звездным полузащитником Гюлером до 2031 года

Реал Мадрид продлевает контракт с Ардой Гюлером до 2031 года, учитывая его значительный прогресс и вклад в успехи команды.

Реал Мадрид пришел к согласию о продолжении сотрудничества с турецким полузащитником Ардой Гюлером. Предполагается, что обновленный контракт, который будет действителен до июня 2031 года, будет официально оформлен в ближайшее время, как утверждает AS.



Гюлер, которому сейчас 21 год, стал частью Реала в 2023 году, перейдя из Фенербахче в возрасте 18 лет. Его нынешний контракт с мадридским клубом заканчивается в июне 2029 года, однако руководство клуба решило пересмотреть договор в свете заметного прогресса в игре футболиста и его возросшего вклада в успехи команды.



В прошлом сезоне Гюлер принял участие в 50 матчах за Реал в разных турнирах, забив 7 мячей и совершив 13 результативных передач. В начале текущего сезона он также стал важным игроком в команде под руководством Жозе Моуринью. 8 сентября Гюлер был признан лучшим молодым игроком Лиги чемпионов сезона-2025/26 по мнению технических наблюдателей УЕФА.



По данным Transfermarkt, сегодняшняя рыночная стоимость Гюлера оценивается в 90 миллионов евро.



Напомним, что 8 сентября Реал Мадрид на своем домашнем поле принимал Интер из Милана в рамках открытия группового этапа Лиги чемпионов.