Глейкер Мендоса забивает свой дебютный гол за Шахтер, но команда не удерживает преимущество в матче с ПСВ.

20-летний венесуэлец Глейкер Мендоса забил свой первый гол за ФК Шахтер в матче против ПСВ в рамках первого тура главного этапа Лиги чемпионов, который состоялся в Эйндховене.



Мендоса открыл счет на 45+1 минуте первого тайма, благодаря чему Шахтер ушел на перерыв, ведя в матче 1:0.



Тем не менее после перерыва ПСВ удалось выровнять счет, и в начале второго тайма счет был 1:1.



Это был шестой матч Мендосы за Шахтер в этом сезоне. Теперь у него на счету один гол и одна результативная передача. Мендоса перешел в донецкий клуб из Кривбасса летом 2026 года за 3 миллиона евро, согласно данным Transfermarkt.



Кроме того, стоит отметить, что президент Королевской марокканской футбольной федерации выразил намерение провести финал ЧМ-2030 в Касабланке.