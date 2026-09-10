Шахтер и ПСВ завершили матч Лиги чемпионов вничью: 1:1

ПСВ и Шахтер завершили матч первого тура Лиги чемпионов вничью, несмотря на активные попытки обеих команд забить победный гол.

В четверг, 10 сентября, в рамках первого тура Лиги чемпионов на своей домашней арене ПСВ принимал Шахтер.



Несмотря на то, что ПСВ начало матч активно, команда не смогла создать серьезных проблем для голкипера Шахтера Ризныка. Впрочем до окончания первого тайма инициатива была на стороне ПСВ.



Завершая первый тайм, Мендоса успешно преодолел оборону соперника и открыл счет точным ударом.



Тем не менее этот гол не принес Шахтеру значительного преимущества. В начале второго тайма Дест сумел сравнять счет. Игра шла в равной борьбе, но к окончанию матча Шахтер вновь активизировался.



Команда под управлением Турана создала несколько опасных моментов, но не смогла их реализовать.



Статистика матча ПСВ против Шахтера в первом туре Лиги чемпионов представлена ниже:



ПСВ - Шахтер - 1:1

Голы: Дест, 48 - Мендоса, 45+1



Владение мячом: ПСВ 54%, Шахтер 46%

Удары: ПСВ 10, Шахтер 8

Удары в створ: ПСВ 2, Шахтер 2

Угловые: ПСВ 3, Шахтер 3

Фолы: ПСВ 14, Шахтер 15



Составы команд:



ПСВ: Коварж, Дест, Гертрюйда, Обиспо, Костич (заменен на Фламинго, 68), Тиль, Сано, Ваннер, Перишич, Пепи (заменен на Мейнанса, 83), Ван Боммел



Шахтер: Ризнык, Педро Энрике, Матвиенко, Бондарь, Винисиус Тобиас, Очеретько, Мендоса (заменен на Невертона, 66), Исаки (заменен на Крыськива, 89), Марлон Гомес, Алисон (заменен на Феррейру, 89), Кауан Элиас (заменен на Траоре, 66).