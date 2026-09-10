Ноа Окафор временно покидает национальную команду Швейцарии: причины и подробности

Ноа Окафор, швейцарский футболист и член команды Лидс, заявил о временном отказе от участия в международных матчах.



26-летний Окафор принял это решение после участия в чемпионате мира 2026 года, где он провел всего 19 минут на поле, несмотря на то, что Швейцария пробилась до четвертьфинала.



Однако, по утверждению Окафора, его решение было продиктовано не ограниченным временем на поле, а обращением к нему.

Сложнее, чем это, мне еще никогда не приходилось делать за всю свою профессиональную карьеру. Тщательно все взвесив, я принял решение временно прекратить выступления за сборную Швейцарии. Хотелось бы, конечно, продолжать играть за Швейцарию, я бы не щадил себя ради своей страны. Но при нынешних обстоятельствах я просто больше не могу этого делать.

Все то, что мне пришлось там пережить, с каждым разом приносило все больше разочарования. И не потому, что я играл недостаточно, а из-за того, как со мной там обращались. На тот момент это был для меня, пожалуй, самый сложный период в моей карьере. Произошли некоторые события, которые повлияли на меня самым существенным образом. Доверия никакого не было, обещания выполнены не были. И даже когда мне разрешили сыграть против Алжира, каждый мой недочет вызывал такой бурный отзыв, что это переходило всякие границы.