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Арда Туран и его команда ведут в счете на перерыве против чемпионов Нидерландов

Арда Туран и его команда завершили первый тайм матча с небольшим преимуществом над чемпионом Нидерландов, второй тайм еще впереди.
Арда Туран и его команда ведут в счете на перерыве против чемпионов Нидерландов
Шахтер - ПСВ / Getty Images

10 сентября на стадионе Филипс в Эйндховене проходит футбольное противостояние. Матч начался в 19:45 по киевскому времени.

Команда, которой руководит Арда Туран, ушла на перерыв, имея небольшое преимущество перед текущим чемпионом Нидерландов.

Второй тайм еще предстоит сыграть.

Отметим, что ПСВ объявил о том, что один из их защитников не сможет принять участие в матче.

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