Арда Туран и его команда ведут в счете на перерыве против чемпионов Нидерландов
Арда Туран и его команда завершили первый тайм матча с небольшим преимуществом над чемпионом Нидерландов, второй тайм еще впереди.
10 сентября на стадионе Филипс в Эйндховене проходит футбольное противостояние. Матч начался в 19:45 по киевскому времени.
Команда, которой руководит Арда Туран, ушла на перерыв, имея небольшое преимущество перед текущим чемпионом Нидерландов.
Второй тайм еще предстоит сыграть.
Отметим, что ПСВ объявил о том, что один из их защитников не сможет принять участие в матче.
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