Арда Туран и его команда ведут в счете на перерыве против чемпионов Нидерландов

Арда Туран и его команда завершили первый тайм матча с небольшим преимуществом над чемпионом Нидерландов, второй тайм еще впереди.

10 сентября на стадионе Филипс в Эйндховене проходит футбольное противостояние. Матч начался в 19:45 по киевскому времени.



Команда, которой руководит Арда Туран, ушла на перерыв, имея небольшое преимущество перед текущим чемпионом Нидерландов.



Второй тайм еще предстоит сыграть.



Отметим, что ПСВ объявил о том, что один из их защитников не сможет принять участие в матче.