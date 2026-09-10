Триумф Динамо над Нивой: трудный путь к Кубку Украины

Динамо одерживает победу над Нивой, несмотря на сложности, продвигаясь к 1/8 финала Кубка Украины.

Наставник футбольного клуба Динамо Игорь Костюк выразил свои впечатления от непростого триумфа над Нивой в рамках 1/16 финала Кубка Украины. Динамо забросило в ворота соперников единственный мяч после перерыва, продолжая свой путь к заветному кубку.



Костюк признал, что старт матча оказался непростым для Динамо из-за состояния игрового поля. Тем не менее после того, как команда адаптировалась к условиям, она сумела взять игру в свои руки.

Костюк отметил:

Было непросто адаптироваться к такому газону. Соперник хорошо знал, как мяч будет вести себя после отскока, поэтому в начале матча Нива провела несколько опасных атак. Затем мы взяли игру под контроль и начали создавать моменты, но нам не хватало качества в завершающей фазе.

На мой взгляд, нам должны были назначать стопроцентный пенальти. Не понимаю, почему арбитр его не назначил... Мы продолжали давить, забили свой мяч и могли отличиться еще несколько раз. Считаю, что это закономерная победа.

Мы сознательно пошли на ротацию. Дикий тренируется с нами еще со сборов и сегодня сыграл на хорошем уровне. Люсин - перспективный футболист, мы на него рассчитываем.

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Наставник также прокомментировал спорный эпизод в штрафной Нивы. Он убежден, что Динамо должно было получить пенальти:Костюк также пояснил, почему в составе присутствовали футболисты, которые обычно проводят на поле меньше времени. По его словам, это было предусмотрено заранее:Отметим, что благодаря этому триумфу Динамо продвинулось к 1/8 финала Кубка Украины.