FFF отказывается поддерживать Инфантино: против продажи ЧМ частным инвесторам
FFF против продажи прав на ЧМ частным инвесторам и призывает к мировой реформе футбола, отказываясь поддерживать Инфантино.
Федерация футбола Франции (FFF) официально объявила о прекращении поддержки Джанни Инфантино.
FFF высказала свое противодействие предложению Инфантино о продаже прав на организацию чемпионата мира частным инвесторам, утверждая, что это противоречит основам эффективного управления и ценностям футбола.
Кроме того, Франция призывает к мировой реформе, которую планируется провести в сотрудничестве с ключевыми фигурами международного футбола.
В заявлении говорится:
Исходя из того, что недавние инициативы президента ФИФА нанесли серьезный ущерб имиджу и единству футбола, ФФФ решила прекратить поддержку Джанни Инфантино в преддверии президентских выборов ФИФА в марте 2027 года.
Было также упомянуто, что звезда швейцарской национальной команды приостановил свою международную карьеру.
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