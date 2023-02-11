Определилась судьба Бензема в Реале

Наставник Реала Карло Анчелотти доступно ответил на вопрос о новом нападающем.

Нападающий Реала Карим Бензема продолжит свое выступление за мадридский клуб в следующем сезоне.

Главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти заявил, что француз играет решающею роль в игре команды.

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Итальянский специалист также не считает, что клубу нужен новый форвард, отвечая на вопрос о потенциальном нападающем.

"Мы поговорим об этом позже. Бензема – наша "девятка". Он хорошо показал себя в начале чемпионата и будет так же хорош в следующем сезоне", - приводит слова Анчелотти Marca.

Действующий контракт Карима с Реалом действует до лета текущего года. Официально стороны пока не продлили соглашение.

Ранее сообщалось, что Реал принял решение не продлевать контракт со своим форвардом.