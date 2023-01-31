Динамо попрощалось с Забарным

Киевляне подтвердили трансфер центрбэка в Борнмут.

Киевское Динамо поблагодарило Илью Забарного за время проведенное в клубе.

Как сообщает пресс-служба клуба, центрбэк перебрался в стан английского Борнмута.

Сумма трансфера официально не сообщается, но по информации СМИ, "вишни" заплатили за украинца 25 млн + бонусы.

Также "бело-синие" рассказали, что в договор о продаже был включен пункт о проведении товарищеского матча.

За киевлян Забарный провел 84 матча, забив 1 гол и отдав две голевые.