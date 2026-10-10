Финансовые требования Усика сорвали бой с Уайлдером: раскрыты детали

"Финансовые требования Усика стали причиной срыва переговоров о поединке с Уайлдером", - говорит Рафаэль.

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Популярный спортивный комментатор Дэн Рафаэль раскрыл обстоятельства, препятствующие проведению боксерского матча между бывшим мировым чемпионом в супертяжелом весе Александром Усиком и экс-держателем титула в том же весе Деонтеем Уайлдером.



Рафаэль, опираясь на данные от менеджера Уайлдера, Шелли Финкеля, утверждает, что несостоявшиеся переговоры связаны с финансовыми условиями Усика, которые организаторы матча не смогли выполнить.

Рафаэль на платформе Х заявил:

По словам менеджера Уайлдера, Усик запросил за бой больше денег, чем ему были готовы заплатить Zuffa и Турки Аль аш-Шейх.

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