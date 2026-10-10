Финансовые требования Усика сорвали бой с Уайлдером: раскрыты детали
"Финансовые требования Усика стали причиной срыва переговоров о поединке с Уайлдером", - говорит Рафаэль.
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Популярный спортивный комментатор Дэн Рафаэль раскрыл обстоятельства, препятствующие проведению боксерского матча между бывшим мировым чемпионом в супертяжелом весе Александром Усиком и экс-держателем титула в том же весе Деонтеем Уайлдером.
Рафаэль, опираясь на данные от менеджера Уайлдера, Шелли Финкеля, утверждает, что несостоявшиеся переговоры связаны с финансовыми условиями Усика, которые организаторы матча не смогли выполнить.
Рафаэль на платформе Х заявил:
По словам менеджера Уайлдера, Усик запросил за бой больше денег, чем ему были готовы заплатить Zuffa и Турки Аль аш-Шейх.
Следует отметить, что Уайлдер уже ведет переговоры с Джеем Опетайей о возможном матче 11 декабря, который будет составной частью андеркарда боя между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.
Ранее стало известно, что Фьюри намерен провести третий бой с Усиком, утверждая, что он победил в двух предыдущих боях.
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