Марта Костюк возвращается в игру: готовится к финалу WTA 1000 после восстановления запястья

Марта Костюк готовится к участию в финальном турнире WTA 1000 в Ухане после восстановления от травмы запястья.

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Украинская теннисистка Марта Костюк возобновила тренировочный процесс после устранения проблем со здоровьем своего запястья.



24-летняя игрокиня уже приступила к подготовке на теннисных площадках в Ухане, Китай, где она намерена принять участие в финальном турнире сезона WTA 1000.



Костюк, которая будет в числе сеяных на предстоящем китайском турнире, стартующем 12 октября, пропустит первый раунд, как сообщает BTU.



Стоит отметить, что последнее участие Костюк в соревнованиях было на WTA 500 в Гвадалахаре, Мексика, где она получила повреждение запястья. Это стало причиной ее отсутствия в финале Кубка Билли Джин Кинг от имени украинской команды.



Однако Костюк все еще имеет шанс участвовать в Итоговом турнире WTA, так как на данный момент она занимает девятое место в чемпионской гонке.



Ранее было сообщено, что Элина Свитолина не сумела пробиться в полуфинал турнира в Пекине.