Бой Усика и Уайлдера отменен из-за финансовых разногласий

Бой между Усиком и Уайлдером отменен из-за финансовых разногласий, Уайлдер переключился на другого соперника.

Читайте также: Тайсон Фьюри планирует завершить карьеру тройным поединком с Усиком

Планируемый боксерский поединок между бывшими чемпионами мира в супертяжелом весе Александром Усиком (25-0, 16 КО) и Деонтеем Уайлдером (45-4-1, 43 КО) не состоится. Эту новость в сети X раскрыл спортивный инсайдер Майк Коппинджер.



Усик, родом из Украины, планировал сразиться с американским боксером в марте 2027 года, но стороны не смогли прийти к соглашению о проведении боя.



По информации из других источников, переговоры о поединке между Усиком и Уайлдером были прекращены около трех недель назад из-за финансовых разногласий. В результате Усик остался без соперника, а его команда в данный момент не ведет переговоры с другими потенциальными соперниками.



В то же время стало известно, что Уайлдер ведет обсуждения о бое с Джеем Опетаей, который запланирован на 11 декабря в рамках предварительного поединка между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.



Отметим, что ранее менеджер Фьюри выдвинул условие для третьего боя с Усиком.