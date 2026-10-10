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Звезда Челси Коул Палмер продлил контракт до 2034 года

Палмер продлил контракт с Челси до 2034 года.
Звезда Челси Коул Палмер продлил контракт до 2034 года
Хаби Алонсо и Коул Палмер / Chelsea FC

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Атакующий полузащитник Челси Коул Палмер продлил свой контракт с лондонским клубом, как было подтверждено на официальном веб-сайте команды.

24-летний игрок из Англии обновил свой договор с командой, который теперь будет действовать до июня 2034 года, продлившись на восемь лет.

Срок действия его предыдущего контракта истекал в летний период 2033 года.



Палмер присоединился к Челси в 2023 году, перешел из Манчестер Сити за сумму 47 миллионов евро. Во время своего пребывания в клубе он сыграл в 138 матчах, забив 58 голов и совершив 34 результативные передачи.

В 2025 году, в составе Челси, Палмер стал победителем Лиги конференций и Клубного чемпионата мира.

В текущем сезоне Палмер уже успел сыграть в семи матчах за Челси в разных турнирах, забив четыре гола и сделав два ассиста.

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