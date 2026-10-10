Миколенко может вернуться в игру: Мойес о восстановлении футболиста Эвертона после травмы
"Миколенко может восстановиться к матчу с Халл Сити", - говорит тренер Эвертона Мойес.
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Наставник футбольного клуба Эвертон Дэвид Мойес высказался о состоянии здоровья оборонительного игрока Виталия Миколенко. Последний недавно присоединился к команде после восстановления от травмы, полученной во время выступления за национальную команду Украины.
Мойес не исключает, что 27-летний игрок успеет полностью восстановиться к предстоящему матчу шестого тура АПЛ против Халл Сити, который запланирован на воскресенье, 11 октября.
Мойес, цитируемый официальным сайтом Эвертона, говорит:
У Миколенко есть шанс сыграть в воскресенье. Дополнительный день на восстановление может помочь в этом. Посмотрим.
Стоит отметить, что Миколенко участвовал в одном матче за сборную Украины против Венгрии (1:0) в последнем международном окне, после чего пропустил игру с Грузией (0:0). 1 октября он покинул расположение национальной команды.
В текущем сезоне Миколенко принял участие в семи матчах за Эвертон в различных турнирах, где отметился одной голевой передачей.
Ранее появлялись сообщения о возможной продаже Эвертона.
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