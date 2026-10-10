Миколенко может вернуться в игру: Мойес о восстановлении футболиста Эвертона после травмы

"Миколенко может восстановиться к матчу с Халл Сити", - говорит тренер Эвертона Мойес.

Читайте также: Травма вывела защитника Эвертона из игры: Украина меняет состав национальной команды

Наставник футбольного клуба Эвертон Дэвид Мойес высказался о состоянии здоровья оборонительного игрока Виталия Миколенко. Последний недавно присоединился к команде после восстановления от травмы, полученной во время выступления за национальную команду Украины.



Мойес не исключает, что 27-летний игрок успеет полностью восстановиться к предстоящему матчу шестого тура АПЛ против Халл Сити, который запланирован на воскресенье, 11 октября.



Мойес, цитируемый официальным сайтом Эвертона, говорит:

У Миколенко есть шанс сыграть в воскресенье. Дополнительный день на восстановление может помочь в этом. Посмотрим.

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись: bigmir)net в facebook