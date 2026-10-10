Деонтей Уайлдер принял вызов на бой от Джея Опетаи после отказа Усика

"Бронзовый бомбардировщик" Уайлдер согласился на поединок с австралийским боксером Опетаей, ожидая окончательного подтверждения о проведении боя.

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Бывший обладатель мирового титула в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер принял вызов на поединок от действующего чемпиона The Ring и Zuffa Boxing в тяжелом весе Джея Опетаи. Это решение было принято после неудачных попыток организации боя с Александром Усиком.

Соответствующую информацию обнародовал спортивный журналист Дэн Рафаэль, ссылаясь на заявление менеджера Уайлдера, Шелли Финкеля. Он подтвердил, что "Бронзовый бомбардировщик" согласен на поединок с австралийским спортсменом.



Предполагается, что бой состоится 11 декабря в рамках боксерского шоу Тайсон Фьюри - Энтони Джошуа.

Рафаэль в социальной сети Х написал:

Я поговорил с менеджером Деонтея Уайлдера Шелли Финкелем. Он сообщил, что они приняли предложение о бое Уайлдера с Джеем Опетаей (в супертяжелом весе) в соглавном событии вечера бокса Фьюри - Джошуа, и теперь ждут подтверждения, что поединок состоится. Также велись переговоры о возможном бое Уайлдера с чемпионом WBA Муратом Гассиевым.

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