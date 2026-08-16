Травма Жоэлинтона: Ньюкасл без ключевого игрока на старте сезона 2026/27

Жоэлинтон пропустит старт сезона из-за травмы, но останется ключевым игроком Ньюкасла, подтвердил тренер Яйссле.

Главный наставник Ньюкасла Маттиас Яйссле подтвердил, что полузащитник Жоэлинтон не сможет выйти на поле в начале сезона 2026/27 из-за травмы, полученной на тренировке. Об этом сообщает Shieldsgazette.



Травма бразильского игрока исключает его участие в стартовом матче АПЛ против Ливерпуля.



"Он, к сожалению, получил травму и сейчас выглядит так, что пропустит несколько недель. Точно он не сыграет в первые недели сезона. Все остальные детали сообщим позже", - сказал Яйссле.



Тем не менее, тренер подчеркнул, что Жоэлинтон, несмотря на свою травму, остается ключевым игроком команды. В предстоящем сезоне он будет занимать позицию вице-капитана Ньюкасла, в то время как капитаном команды станет Дэн Бёрн.



Напомним, что игрок Челси может перейти в Саудовскую Аравию.