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Переход Довбика в Болонью: Клуб может изменить тактику

Болонья может изменить тактику в пользу Довбика, увеличивая количество навесов и снижая необходимость его участия в комбинационной игре.
Переход Довбика в Болонью: Клуб может изменить тактику
Артем Довбик / Getty Images

Итальянский спортивный обозреватель Федерико Руссо предполагает, что переход украинского футболиста Артема Довбика из Ромы в Болонью может стать катапультой для раскрытия его потенциала.

По мнению Руссо, приход Довбика может привести к пересмотру атакующих тактик команды под руководством Доменико Тедеско. В отличие от Сантьяго Кастро, новые игроки больше фокусируются на игре в штрафной и завершении атак.

Также Руссо считает, что Болонья сможет чаще доставлять мячи нападающим ближе к воротам, увеличивая количество навесов и снижая необходимость их участия в комбинационной игре.

Отметим, что Довбик присоединился к Болонье в конце июля. Условия аренды предусматривают возможность полного выкупа украинского футболиста за сумму около 25 млн евро.

Между тем, Артета раскрыл свои планы на будущее для своего 19-летнего таланта.

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