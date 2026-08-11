Криштиану Роналду и Джорджина Родригес: свадьба века в соборе Фуншала!

Роналду и Родригес подтвердили свой брак, показав обручальные кольца в социальных сетях.

Криштиану Роналду, нападающий клуба Ан-Наср, официально женился на Джорджине Родригес.



Оба партнера разместили в своих социальных сетях одно и то же сообщение, показывая свои обручальные кольца.





Ранее сообщалось, что свадебная церемония должна была пройти в соборе Фуншала на Мадейре, и на торжестве было много знаменитостей.



Стоит отметить, что Роналду и Родригес начали свои отношения в 2015 году, но официально о помолвке они заявили только в августе 2025 года. Вместе они растят пятерых детей.