Мудрик спасает Челси от поражения в товарищеском матче с малайзийской командой

Михаил Мудрик помогает Челси избежать поражения в товарищеском матче, внося значимый вклад всего за две минуты на поле.

В процессе подготовки к предстоящему сезону, футбольный клуб Челси провел товарищескую встречу с малайзийской командой Джохор Дарул Тазим в воскресенье, 9 августа. Игра завершилась ничьей 3:3.



Михаил Мудрик, фланговый нападающий Челси, начал матч на скамейке запасных, и был приглашен на поле лишь на 87-й минуте, когда счет был 3:2 в пользу команды из Малайзии.



Несмотря на поздний вход в игру, Мудрик сумел сделать значимый вклад в игру и помочь своей команде избежать проигрыша. Всего через две минуты после его появления на поле, он сделал передачу в штрафную, что привело к автоголу со стороны защитника противника.



Отметим, что Мудрик был внесен в состав Челси на третий раз подряд после того, как его дисквалификация за нарушение антидопинговых правил была отменена. Ранее он принимал участие в матчах против Ювентуса (0:1) и Милана (3:0).



Напомним, что Мудрик может переехать во Францию для "перезагрузки" своей карьеры.