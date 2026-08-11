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Гвоздик: Усик не воспринимал Верхувена серьезно

Гвоздик критикует Усика за недооценку соперника в лице Верхувена.
Гвоздик: Усик не воспринимал Верхувена серьезно
Александр Усик и Рико Верхувен / Getty Images

Бывший обладатель титула чемпиона мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик выразил мнение, что Александр Усик не проявил должной серьезности к своему сопернику Рико Верхувену в ходе их поединка.

Напомним, что Верхувен начал бой активными действиями, однако в 11-м раунде Усик смог отправить его в нокдаун. После этого судья принял решение остановить бой, что вызвало обсуждения среди боксерской общественности.

По мнению Гвоздика, Усик не был в оптимальной форме для боя и не воспринимал Верхувена как серьезного соперника. Тем не менее Гвоздик признал, что Верхувен сумел эффективно использовать свои преимущества и заслуживает уважения.

Гвоздик также высказался на тему возможного реванша. Он утверждает, что повторный бой будет оправдан только в том случае, если Усик сам выразит желание провести его и увидит в этом финансовую выгоду, сообщает vRINGe.

Ранее Пренга признал, что не сумел воспользоваться возможностью одержать сенсационную победу над Энтони Джошуа.

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