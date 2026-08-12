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Сайнс может покинуть Уильямс, Перес на подходе: гонщики перетасовываются в Формуле-1

Сайнс еще не принял решение о своем будущем в команде Уильямс, несмотря на предложенные 30 миллионов евро.
Сайнс может покинуть Уильямс, Перес на подходе: гонщики перетасовываются в Формуле-1
Карлос Сайнс / Getty Images

Согласно информации от Autosprint, испанский гонщик Сайнс может покинуть команду Уильямс после сезона 2026 года.

Несмотря на то, что команда предложила ему годовую зарплату в размере примерно 30 миллионов евро, Сайнс до сих пор не принял окончательное решение относительно своего будущего.

В то же время, представители Серхио Переса ведут переговоры с Уильямсом о возможном переходе мексиканского гонщика в команду в 2027 году, если Сайнс решит уйти.

Сайнс, по данным источника, заявил, что примет решение о своем будущем во время летнего перерыва.

Тем временем, Феррари планирует внести изменения не в состав своих пилотов на сезон 2027 года, а в свой двигатель.

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