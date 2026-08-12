Сайнс может покинуть Уильямс, Перес на подходе: гонщики перетасовываются в Формуле-1

Сайнс еще не принял решение о своем будущем в команде Уильямс, несмотря на предложенные 30 миллионов евро.

Согласно информации от Autosprint, испанский гонщик Сайнс может покинуть команду Уильямс после сезона 2026 года.



Несмотря на то, что команда предложила ему годовую зарплату в размере примерно 30 миллионов евро, Сайнс до сих пор не принял окончательное решение относительно своего будущего.



В то же время, представители Серхио Переса ведут переговоры с Уильямсом о возможном переходе мексиканского гонщика в команду в 2027 году, если Сайнс решит уйти.



Сайнс, по данным источника, заявил, что примет решение о своем будущем во время летнего перерыва.



Тем временем, Феррари планирует внести изменения не в состав своих пилотов на сезон 2027 года, а в свой двигатель.