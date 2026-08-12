Эмери: ПСЖ - фаворит Суперкубка Европы, несмотря на проблемы с составом

Астон Вилла и ПСЖ столкнулись с проблемами состава перед матчем за Суперкубок, но Эмери все равно видит ПСЖ в роли фаворита.

Главный тренер Астон Виллы Унаи Эмери считает ПСЖ фаворитом в предстоящей битве за Суперкубок Европы, несмотря на проблемы с составом, с которыми столкнулись обе команды.



Испанский специалист Эмери признает, что Астон Вилла не в состоянии выставить свою сильнейшую команду на поле, но подчеркивает, что ПСЖ столкнулся со схожими проблемами.



Он высоко оценивает качество игры своего соперника и говорит, что его команда сделает все, чтобы показать свою лучшую игру. Это информация подтверждена на официальном сайте УЕФА.



Стоит отметить, что матч за Суперкубок УЕФА между ПСЖ и Астон Виллой пройдет 12 августа в Зальцбурге.



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