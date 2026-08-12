Челси заключил контракт с Чаваррией до 2031 года, усилив оборону на левом крыле.

Челси, футбольный клуб из Лондона, подписал договор с Пепа Чаваррией, защитником Райо Вальекано.



Челси усилил свою оборону на левом крыле. Предполагается, что Чаваррия заменит Марка Кукурелью, который недавно стал игроком Реала.



Как сообщили в пресс-службе клуба, контракт с испанским футболистом заключен до 30 июня 2031 года.



Согласно данным СМИ, трансфер Чаваррии обошелся в 19 миллионов евро, плюс дополнительные 2 миллиона в виде бонусов.



В этом контексте стоит упомянуть, что Барселона снова проявила интерес к Родри.