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Челси подписывает контракт с защитником Райо Вальекано на сумму 19 млн евро

Челси заключил контракт с Чаваррией до 2031 года, усилив оборону на левом крыле.
Челси подписывает контракт с защитником Райо Вальекано на сумму 19 млн евро
Пеп Чаваррия / Getty Images

Челси, футбольный клуб из Лондона, подписал договор с Пепа Чаваррией, защитником Райо Вальекано.

Челси усилил свою оборону на левом крыле. Предполагается, что Чаваррия заменит Марка Кукурелью, который недавно стал игроком Реала.

Как сообщили в пресс-службе клуба, контракт с испанским футболистом заключен до 30 июня 2031 года.

Согласно данным СМИ, трансфер Чаваррии обошелся в 19 миллионов евро, плюс дополнительные 2 миллиона в виде бонусов.

В этом контексте стоит упомянуть, что Барселона снова проявила интерес к Родри.

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