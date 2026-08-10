Джошуа нокаутирует Фьюри: команда Усика готовит боксера к грандиозному бою

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Сергей Лапин, глава команды бывшего чемпиона мира по боксу Александра Усика, прокомментировал предстоящий бой между Энтони Джошуа, который теперь является членом их команды, и Тайсоном Фьюри.



Он отреагировал на критику их сотрудничества с Джошуа, заявив, что они помогут ему эффективно подготовиться к предстоящему поединку.

Лапина цитирует Boxing Scene:

Сомнения были всегда, и, наверное, всегда будут. На протяжении всего нашего пути люди ставили под сомнение наши решения, наши методы и уровень нашей команды. Мы не отвечаем словами. Мы отвечаем результатами. Самое главное для нас, чтобы спортсмен чувствовал себя сильным, уверенным и комфортно ощущал себя в рабочем процессе. Все остальное - просто внешний шум.

Критиков немало. Они вспыхивают, как спички, быстро сгорают и исчезают. Реальность в том, что болтовня - это их работа. Наша же работа - готовить спортсмена, принимать правильные решения и давать результат на ринге.

Считаю ли я, что команда Усика должна вести Эй Джея к бою с Фьюри? Я не думаю, что кто-то другой должен решать, какая команда должна готовить Эй Джея. Это решение принадлежит самому спортсмену.

Но факты просты. Эта команда уже дважды готовилась к бою с Фьюри и дважды успешно выполнила эту миссию. Мы понимаем Фьюри, понимаем этот вызов и знаем, что нужно для победы над ним. Так почему бы не использовать этот опыт с еще одним исключительным бойцом?

Эй Джей нокаутирует Фьюри. Он не просто мощный панчер. Он - машина, которая наносит сокрушительные удары. Тайсон никогда не встречался с соперником, обладающим таким сочетанием силы, скорости и физического давления. Как только Эй Джей начнет попадать чисто, бой закончится.