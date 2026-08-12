Роналдиньо и Clayton Sport готовы спасти Монако от долгов: инвестиции до 10 млн евро в сезон

Роналдиньо и Clayton Sport предлагают инвестиции в Монако, включая погашение долга перед Евролигой и ежегодные вложения до 10 миллионов евро.

Алексей Ефимов, глава футбольного клуба Монако, получил предложение о возможных инвестициях от бразильского футболиста Роналдиньо и инвестиционного фонда Clayton Sport, расположенного в Андорре.



По условиям предложения, инвесторы готовы оплатить долг клуба перед Евролигой, который составляет 2,5 миллиона евро, как отмечает Goal. Кроме того, предлагается банковская гарантия на сумму 5 миллионов евро.



Роналдиньо и Clayton Sport также заявили о своей готовности вложить до 10 миллионов евро в клуб каждый сезон в течение следующих 3-5 лет.



Напомним также, что капитан сборной Греции не будет участвовать в матчах против Украины и Испании.