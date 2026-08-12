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Фернандес и Эрберт - звезды второго тура УПЛ: лучший тренер и игрок названы

Франсиско Фернандес и Джовани Эрберт стали лучшими во втором туре УПЛ, по версии официального сайта лиги.
Фернандес и Эрберт - звезды второго тура УПЛ: лучший тренер и игрок названы
Франсиско Фернандес / Getty Images

Читайте также: Карпаты разгромили ЛНЗ во втором туре Премьер-лиги: 3:0 на домашнем поле

Второй тур чемпионата украинской Премьер-лиги завершился объявлением лучшего тренера и игрока тура.

Как сообщается на официальной веб-странице УПЛ, Франсиско Фернандес, наставник Карпат, признан лучшим тренером второго тура подряд благодаря убедительной победе его команды над ЛНЗ со счетом 3:0.

Лучшим игроком тура стал Джовани Эрберт, полузащитник Кривбасса, который отметился голом и результативной передачей в игре против Зари (3:1).

Также представлен символический состав второго тура УПЛ.

УПЛ
УПЛ

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