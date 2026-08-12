Барселона и ПСЖ договорились: Торрес переходит за 55 миллионов евро

Торрес готов перейти из Барселоны в ПСЖ за 55 млн евро, остаются лишь формальности.

Согласно информации от журналиста Санти Ауна, ПСЖ и Барселона достигли договоренности о переходе Феррана Торреса за 55 миллионов евро. В настоящее время детали трансфера обсуждаются на словесном уровне, но скоро ожидается его официальное утверждение.



ПСЖ готов заплатить указанную сумму за испанского нападающего, включая дополнительные бонусы, которые были заранее обговорены между клубами.



Ауна также подчеркивает, что остаются некоторые формальности, которые нужно разрешить перед медицинским осмотром и подписанием контракта.



Между тем, Челси успешно нашел замену Кукурельи на левом фланге поля.