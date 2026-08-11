Пренга о бое с Джошуа: Моя ошибка - снизить активность
Супертяжеловес из Албании Кристиан Пренга признался в трудностях при просмотре своего поединка против Энтони Джошуа.
В данном поединке Пренга дважды отправил Джошуа на канвас в первом раунде, однако во втором раунде сам был нокаутирован.
Пренга уверяет, что его первоначальный план был завершить бой досрочно в первых трех раундах, но после первого раунда он изменил тактику по совету своего тренера, сообщает Boxingscene.
Это привело к тому, что его активность на ринге снизилась. Теперь Кристиан считает, что это было неправильным решением и жалеет, что не продолжил атаковать Джошуа.
"В первом раунде он постоянно висел на мне, хватал меня, пытался остановить. Я был уверен, что сумею его добить. А что произошло во втором... сам не знаю", - сказал он.
Ранее стало известно, что менеджер Паркера определил потенциального соперника для его возвращения на ринг.