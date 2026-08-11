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Пренга о бое с Джошуа: Моя ошибка - снизить активность

Пренга рассказал о своем сожалении по поводу изменения тактики в бою с Джошуа, что привело к его поражению.
Пренга о бое с Джошуа: Моя ошибка - снизить активность
Кристиан Пренга / Getty Images

Супертяжеловес из Албании Кристиан Пренга признался в трудностях при просмотре своего поединка против Энтони Джошуа.

В данном поединке Пренга дважды отправил Джошуа на канвас в первом раунде, однако во втором раунде сам был нокаутирован.

Пренга уверяет, что его первоначальный план был завершить бой досрочно в первых трех раундах, но после первого раунда он изменил тактику по совету своего тренера, сообщает Boxingscene.

Это привело к тому, что его активность на ринге снизилась. Теперь Кристиан считает, что это было неправильным решением и жалеет, что не продолжил атаковать Джошуа.

"В первом раунде он постоянно висел на мне, хватал меня, пытался остановить. Я был уверен, что сумею его добить. А что произошло во втором... сам не знаю", - сказал он.

Ранее стало известно, что менеджер Паркера определил потенциального соперника для его возвращения на ринг.

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