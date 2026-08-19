Костюк преодолевает Андрееву и шагает в четвертьфинал WTA 1000 в Цинциннати

Костюк одержала победу над Андреевой и вышла в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Цинциннати.

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Украинская теннисистка Марта Костюк, которая занимает 11-ю строчку в рейтинге WTA, успешно преодолела четвертый этап на турнире WTA 1000 в Цинциннати.



В борьбе за место в четвертьфинале Костюк встретилась на корте с Миррой Андреевой, теннисисткой, выступающей под нейтральным флагом, но обладающей российским гражданством и занимающей 6-е место в рейтинге WTA. Победа была достигнута Костюк после трех сетов.



Первый сет Костюк уступила со счетом 4:6, однако затем она смогла взять верх, не позволив Андреевой забрать ни одного гейма во втором сете и выиграв третий со счетом 6:2.



Продолжительность матча составила 1 час 35 минут. Во время игры Костюк семь раз подавала безответно, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять из шести брейк-пойнтов.



Это был их четвертый матч, и Костюк одержала третью победу, имея одно поражение.



WTA 1000, Цинциннати, США

Четвертый круг



Марта Костюк (Украина) - Мирра Андреева (нейтральный статус) 4:6, 6:0, 6:2



В следующем этапе турнира Костюк встретится с победительницей партии между американкой Коко Гауфф и чешкой Марией Боузковой.



Ранее сообщалось, что Элина Свитолина отказалась от участия в турнире в Цинциннати.